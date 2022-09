Australske vlasti istražuju uzrok smrti 14 mladih kitova ulješara koji su pronađeni nasukani na obalu na jugoistoku zemlje.

Čak 14 mladih kitova ulješura umrlo je u masovnom nasukanju na plaži u Tasmaniji u Australiji.

Lešine su otkrili mještani otoka King i prijavili vlastima, koje su odmah pokrenule istragu.

Vladin tim Programa za očuvanje mora u kojem su biolozi i veterinari otputovao je u utorak na otok da bi obavili obdukciju kitova i pokušali utvrditi uzrok smrti, a radi se i pretraga iz zraka kako bi se provjerilo ima li još nasukanih kitova u blizini.



Iako razlog njihova nasukavanja nije poznat, ono nije neuobičajeno u Tasmaniji.



Prizori od kojih se slama srce: U Tasmaniji uginulo više od 380 kitova, spasioci čuli kako se međusobno dozivaju



Upravo u rujnu 2020. više od 380 kitova je umrlo u najgorem masovnom nasukanju u Australiji, također u Tasmaniji, na zapadnoj obali otoka.

Tasmanija, naime, ima puno različitih struja koje se presijecaju kopnom pa bi možda to moglo biti uzrok nasukavanja, smatraju neki znanstvenici.



''Kitovi koji su se nasukali ovih dana vjerojatno su bili dio ''grupe neženja'' - skupine mladih mužjaka kitova koji su upali u nevolje'', kazala je za BBC biologinja i stručnjakinja za kitove Vanessa Pirotta, dodavši da kitovi ulješure obično vrijeme provode u vodama dalje od obale.



Plivanje s kitovima, ekspedicije ledenim prostranstvima: Na kakve se avanture odlučuju naša poznata lica?



"Sva nasukavanja kitova ostaju misterij. Ne znamo točno zašto se to događa. Kitovi su možda 'pogrešno upravljali', slijedili bolesnog ili dezorijentiranog vođu ili su se preplašili pa su natjerani u pliće vode'', dodala je.



Surferi i plivači su upozoreni da izbjegavaju to područje.