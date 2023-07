Bizarni potezi turista koji im mogu ugroziti život: HGSS-ovac istaknuo tri najvažnije stvari za boravak na planini

"Pripadnici HGSS-a su razmješteni diljem Jadrana na ključne lokacije poput NP Paklenica, PP Biokovo. Dakle, tamo su stalni timovi, imaju pune ruke posla.

Posljednjih tjedan dana bilo je više od tridesetak akcija, ovdje na Paklenici bilo je njih šest. Mahom je bilo riječ o klasičnim pogreškama gdje turisti kreću na planinu u bizarnim odjevnim predmetima kao to su japanke i bez pitke vode", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV, Domagoj Mikić.

Pročitajte i ovo Toplinski val Zbog vrućine i hitna imala pune ruke posla: "Nažalost, neke intervencije završile su smrtnim ishodom"

"Mi smo danas ovdje došli oko podneva, živa u termometru penjala se preko 37 stupnjeva. Uistinu mogli smo vidjeti ljude koji u neobičnim odjevnim predmetima kreću na planinu, a naravno dali su i bizarne odgovore zašto smatraju da se s tim može na planinu", dodao je.

"Vidiš svašta i svega. U japankama, bez vode, hrane, bez ičega", rekao je Jan. "Mi smo danas na Anića Kuk išli u četiri ujutro. Kasnije je prevruće, to nije normalna temperatura. Ja mislim da sada ne bi smio nitko po suncu hodati", dodala je Ajda.

"Ja mislim da je to sad sve manje i manje i da su ljudi sve bolje opremljeni i da prate i da uvažavaju savjete HGSS-a i drugih iskusnih planinara", izjavio je Milan. Drugi su istaknuli da ne planinare bez vode, hrane i stvari za presvlačenje.

O svemu je reporter razgovarao i s Edinom Alikalfićem iz HGSS stanice Zagreb.

"Oni traže pomoć, ako mobitel funkcionira oni pokušavaju poslati lokaciju i traže da se dođe po njih što prije i da ih se na neki način spasi. U ovo doba godine je dosta velika vrućina i malo penjača penje Anića Kuk, ali ima dosta izletnika, planinara koji idu normalnim putem gore i sad obično na silazu se događa najčešća povreda, uganuće ili lom gležnja. To nije neka stravična povreda, ali zahtijeva transport kompletno od mjesta gdje je čovjek unesrećen do vozila Hitne pomoći", objasnio je Alikalfić.

Pročitajte i ovo Stradao na licu mjesta Teška nesreća: Motociklist poginuo kod Varaždina, policija objavila detalje

Na pitanje reportera jesu li intervencije iscrpljujuće, Alikalfić je odgovorio: "Iscrpljujuće je jer je teren nezgodan. To je veliko kamenje i onda treba biti dosta ljudi koji jednostavno fizičkog snagom spuštaju unesrećenog dolje."

Ipak, važno se pridržavati savjeta profesionalaca.

"Ono što je najnužnije je tekućina, a to nije samo voda to je jako bitno za reći. Kalij mora biti unutra, to uključuje bananu, naranču, rajčicu i tako dalje. Drugo je dobra obuća. Treće je da budući mobitel tu gotovo 99 posto ne funkcionira onda bi trebalo uzeti zviždaljku s kojom se vrlo jasno da pozicija unesrećenog čovjeka ako nemamo lokaciju", napomenuo je Alikalfić.

"Možemo zaključiti da su japanke su za plažu, a ako krećete na planinu ponesete zviždaljku, s obzirom da ovdje mobiteli ne rade pa ćete tako moći pozvati pomoć", rekao je Mikić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.