Užas na svadbi: Na uzvanike se srušio strop samostana, mladoženja i mlada u bolnici

Najmanje 35 ljudi je ozlijeđeno, od kojih je šestero zadobilo teže ozljede, nakon što se strop bivšeg samostana urušio na uzvanike na svadbi. Među hospitaliziranima su i mladoženja i mladenka, a među ozlijeđenima ima djece.

Nesreća se dogodila u Pontelungu, koji se nalazi na periferiji grada, u bivšem samostanu Giaccherino koji se koristio kao mjesto za proslavu, a do urušavanja je došlo u dvorani na prvom katu bivšeg samostana.

U trenutku urušavanja neki su uzvanici napustili zabavu, no šezdesetak ljudi, uglavnom mladih, ostalo je u dvorani i plesalo kada je strop odjednom popustio i krhotine su zatrpale one koji su se zatekli pod njim, izvijestio je talijanski medij tgcom24.

Soccorritori di 118 e vigili del fuoco al ristorante dell'ex #Convento di #Giaccherino in località #Pontelungo dove c'era il ricevimento per un matrimonio è crollato il pavimento di un solaio «Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone non ci sarebbero morti #news #Pistoia pic.twitter.com/8i159Ms5Z6