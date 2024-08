Uvode ogromne kazne za iznajmljivanje na crnom tržištu: Neki će morati platiti i 600.000 eura

Preveliki broj turista i preskupi lokalni najam samo je dio problema zbog kojega su sve žešći prosvjedi u Lisabonu, Veneciji i Barceloni, a Valencia sprema drastične mjere kojima se nada očuvati normalan život svojim stanovnicima, a u konačnici i turistima.

Barcelona je već otkrila da radi na postupnom ukidanju svih stanova u stilu Airbnb-a do približno 10.000 do kraja 2028. godine što će također uključivati iznajmljivače koji rade pod važećom licencom.

Venecija je najavila da će ograničiti broj turističkih grupa na 25 ljudi po grupi i zabraniti kruzere, dok se Splićani sve više bune protiv party turista, posebice iz Velike Britanije.

Protiv brze zarade na crnom tržištu

Regija Valencia u Španjolskoj uvest će novčane kazne do 600.000 eura za nelicencirane i crnotržišne kratkoročne najamne stanove i stanove u stilu Airbnb-a. Time se pokušava zaustaviti prekomjerni turizam u tom području, koji stvara dodatni pritisak i na lokalne javne objekte i podiže cijene najma u ključnim europskim turističkim destinacijama.

Tržište kratkoročnog najma u Španjolskoj etablirano je i igra ključnu ulogu u podupiranju lokalnog gospodarstva. No, u proteklih nekoliko mjeseci došlo je do porasta najma na crnom tržištu, kako zbog lokalnih stanodavaca, tako i stranaca koji žele ući na unosno španjolsko tržište kratkoročnog najma, a sve to je donijelo velike probleme kojima vlasti sada žele stati na kraj, piše Euronews.

"Ne možemo dopustiti bilo kakvu sivu ekonomiju u smještaju. Izmiču svakoj vrsti kontrole. Očito, ne plaćaju poreze. Mi ne znamo ispunjavaju li vlasnici svoje obveze prema radnicima, ali glavna stvar je sigurnost. Ne pridržavaju se obveze priopćavanja identiteta klijenata vlastima. Ne znamo poštuju li pravila za požare, hitne slučajeve, planove evakuacije...", istaknula je Nuria Montes, turistička dužnosnica Valencije i dodala da bi moglo biti 50.000 ili više nereguliranih stanova za kratkoročni najam diljem Valencije.

Tisuće ljudi okupile su se nedavno u središtu Barcelone na prosvjedu protiv masovnog turizma, a slični prosvjedi održani su i u popularnim španjolskim ljetovalištima Kanarima i Mallorci. Prosvjednici su, među ostalim, nezadovoljni jer rast cijena, potaknut turizmom, ruši životni standard.