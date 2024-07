Venecija će od četvrtka ograničiti broj turističkih grupa na 25 ljudi. Najnoviji je to pokušaj smanjenja gužvi u gradu u laguni. Lokalne vlasti također će turističkim vodičima zabraniti korištenje zvučnika kako bi "zaštitili mir stanovnika" i osigurali slobodnije kretanje pješaka.

Za one koji se ne budu pridržavali novih mjera predviđene su novčane kazne u rasponu od 25 do 500 eura. Nova pravila prvotno su trebala stupiti na snagu od lipnja, ali su odgođena do početka kolovoza.

Ograničenja obuhvaćaju središte grada te otoke Murano, Burano i Torcello.

U travnju je Venecija postala prvi grad u svijetu koji je uveo naplatu ulaska u grad za posjetitelje. Cilj ovog eksperimenta bio je odvratiti izletnike od dolaska u vrijeme najvećih gužvi. Pilot program, koji su pozorno pratile druge europske turističke destinacije, trajao je samo 29 dana i završio je u srpnju. Nakon konzultacija, odlučit će se hoće li s time nastaviti u budućnosti.

U slučaju turističkih grupa postoje pak brojna izuzeća od pravila. Tako se, na primjer, ne broje djeca mlađa od dvije godine starosti, a ograničenja se ne odnose ni za učenike koji dolaze u posjet ili su na studijskom putovanju.