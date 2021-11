U popodnevnim satima u Lagosu se urušila zgrada od 21 kata. Uzrok još uvijek nije poznat kao ni točan broj ljudi koji su se nalazili u njoj.

U ponedjeljak, 1. studenog, u Nigeriji se urušila zgrada od 21 kata. Nalazila se u bogatoj gradskoj četvrti u Lagosu. Još uvijek je nejasno koliko je ljudi bilo u zgradi kada se urušila. Jedan od svjedoka rekao je da je oko 50 ljudi zarobljeno među ruševinama.

"Mislio sam da je potres kada sam izjurio iz svog stana nešto poslije 15 sati, osjetio sam da se zgrada pomiče i znao sam da nešto nije u redu", rekao je za CNN Olu Apata, obližnji stanovnik i predsjednik Nigerijske odvjetničke komore. Dodao je i da se zgrada gradila posljednje dvije godine te da je investitor ranije bio na sastanku s potencijalnim kupcima.

Satima nakon urušavanja građani su obilazili gradilište pregledavajući ruševine ne bi li našli zarobljene osobe. Neki od okupljenih su bili bijesni jer akcija spašavanja i uklanjanja ruševina nije počela na vrijeme.

Spasilačke napore provodili su prolaznici poput Rashida Olamilekana, koji je za CNN rekao da je iz ruševina izvukao tri građevinska radnika. "Ja sam Nigerijac. Moram spasiti svoj narod", rekao je. Spašeni radnici prebačeni su u bolnicu, dodao je Olamilekan. Također, tamošnji Crveni križ nalazi se na mjestu događaja.

Videozapisi i fotografije dijeljene na društvenim mrežama prikazuju ljude koji promatraju mjesto urušavanja, gdje su betonske ploče bile nagomilane visoko u hrpi ruševina.

