Stotine vatrogasaca i spasilaca pretraživali su u četvrtak ruševine dvanaesterokatnice na jugu Floride koja se djelomično urušila, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a za 51 još se ne zna gdje su.

Vijećnica okruga Miami-Dade Sally Heyman kazala je za CNN da se za 51 osobu ne zna gdje se nalaze, napomenuvši da nije sigurno jesu li bili u zgradi u trenutku nesreće.

Vatrogasac je rekao da je iz zgrade u Surfsideu, sjeverno od Miami Beacha, spašeno 35 ljudi, uključujući dvoje izvučenih iz ruševina.

Guverner Floride Ron DeSantis rekao je da je moguće da u ruševinama ima još žrtava.

Novinar Foxa Andy Slater na Twitteru je objavio snimku trenutka urušavanja nebodera u Surfsideu na Floridi. Na snimci se vidi kako se prvo urušio središnji dio nebodera, a devet sekundi kasnije i stražnji dio.

Jedan od stanara zgrade koji u tom trenutku nije bio u njoj na Twitteru je objavio snimku nadzorne kamere iz svog stana.

@AgendaFreeTV I am a resident of one of the condos on the side of the collapse. This is a video from my camera footage inside from the start of the collapse until the lose of connection (I was away from the building today). Towards the end, you hear the structure failing pic.twitter.com/UzBJQogUxp