Urušila se autocesta u Philadelphiji: Zapalila se cisterna, zaustavljen promet

Gradski dužnosnici su u priopćenju rekli da preliminarna izvješća upućuju na to da se zapalila cisterna. Nije bilo ozlijeđenih.

Dim se podigao nad urušeni dio dionice I-95, glavne ceste u pravcu sjever-jug na istočnoj obali zemlje. Videosnimka prikazuje vozila hitnih službi i radnike okupljene oko velikog urušenog dijela ceste.



Promet je zaustavljen u oba smjera ceste s osam traka zbog zabrinutosti glede sigurnosti.

Američki ministar transporta Pete Buttigieg je rekao da će zatvaranje dionice I-95 imati "značajne učinke" na regiju i grad Philadelphiju.

Dionicu tijekom radnih dana koriste vozila na putu prema Bostonu, Baltimoreu i Washingtonu.

Vatrogasci su gasili veliki požar koji je dolazio iz vozila, rekao je šef filadelfijskih vatrogasaca Derek Bowmer novinarima.

DRONE VIDEO: Major collapse of the northbound lanes of I-95, everything still closed. Hearing loud blasts or bangs, unclear the source as the fire has sparked again. More black smoke.



ALL LANES CLOSED @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/U7XzemYxip