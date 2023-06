Otvorile se ogromne pukotine duboke više od kilometra: Hitna evakuacija tisuća ljudi

Velike pukotine pojavile su se na cestama u blizini stambenog kompleksa u okrugu Jinnan u Tianjinu. Prema informacijama koje su na društvenim mrežama objavile lokalne vlasti, pukotine sežu do dubine od 1300 metara.

Od 3. lipnja evakuirano je 3899 stanovnika iz najmanje tri zgrade, visine od 25 katova, u obližnje hotele, prenosi Global Time.

Pročitajte i ovo Prekinuta potraga za nestalima Tragedija u Kini: U odronu zemlje poginulo 19 ljudi

Gradska uprava Tianjina nazvala je incident "iznenadnom geološkom katastrofom" nakon prvih informacija koje su dobili od stručnjaka i nekoliko vladinih odjela koji su snimili lokacije.

"Ne može se isključiti da je bušenje geotermalnih izvora rezultiralo gubitkom tla i njegovim urušavanjem u tom području", priopćili su.

Pročitajte i ovo Elementarna nepogoda Kad do vlastite kuće morate automobilom preko - Slovenije: "Ako slučajno hitna mora doći, ne znam kako bi se to odvilo"

Na fotografijama objavljenih na društvenim mrežama mogu se vidjeti iskrivljene ceste, a navedeni je 'incident' skrenuo pažnju na pitanje sigurnosti stambenih zgrada u Kini. Inače, kineska je vlada uvela stroga pravila i oštre kazne u slučaju nezadovoljavajućeg upravljanja nekretninama.

Large openings appeared on roads near a residential complex in Tianjin's Jinnan district in China forcing authorities to rescue residents.#China #Tianjinhttps://t.co/nmEpf6MTQJ