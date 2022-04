Svjetski je dan Parkinsonove bolesti. Najčešće pogađa starije od 65 godina. Neurolog Fran Borovečki pojasnio je koji su simptomi u pitanju, ali i što može pomoći u liječenju.

Parkinsonova bolest je najčešća bolest poremećaja pokreta. "U osnovi dolazi do propadanja neurona u dubokim strukturama mozga, koji reguliraju pokret. Česta je bolest, zahvaća šest milijuna ljudi u svijetu, nekih 15.000 u Hrvatskoj. Posebno zabrinjava što se očekuje da će do 2050. godine taj broj porasti dva do tri puta", istaknuo je neurolog Fran Borovečki iz KBC-a Zagreba za Dnevnik Nove TV.

Pojasnio je o kojim je simptomima riječ. "Svi smo prepoznali takve ljude u našoj okolini. Karakteristično je da imaju tremor, ukočenost, usporeni pokret i nestabilni su na nogama. Bolest se može javiti i kod mlađih pojedinaca. S obzirom da raste svijest o bolesti i naše mogućnosti prepoznavanja, tako ima i sve više mladih bolesnika, a tu vrlo često imamo i genetsku podlogu", pojasnio je Borovečki te napomenuo da je bitno rano se javiti doktoru kako bi odgovor na terapiju bio što bolji, ali i sam tijek bolesti.

Istaknuo je da postoje rizični čimbenici - opetovane traume glave, izloženost kemikalijama (pesticidi, insekticidi), to mogu uzrokovati i određeni lijekovi, možda čak i ako netko pije vodu iz bunara jer su pesticidi u podlozi.

Protektivni čimbenici su, dodaje, fizička aktivnost i kofein. "Pacijenti koji su fizički aktivni imaju bolji tijek bolesti. "Zanimljivo je da kofein sprječava propadanje neurona", rekao je Borovečki.

Iako je to neizliječiva bolest, Borovečki kaže da se uglavnom liječe simptomi bolesti. "To jako dobro djeluje jer se nadomješta dopamin. Ograničenost te terapije je što kada na usta dajemo lijekove, počnu malo lošije djelovati s obzirom na to kako djeluju na mozak. Zato imamo napredne metode liječenja - duboku mozgovnu simulaciju i pumpe", istaknuo je.

Drago mu je da u Hrvatskoj dostupne sve metode kao bilo gdje u svijetu. "Možemo napraviti sve kako bi njihov tijek bolesti bio što bolji", zaključio je Borovečki.

