Uragan Michael ojačao je u srijedu do kategorije 4 s vjetrovima koji dosežu brzinu od 210 kilometara na sat.

Uragan Michael kreće se prema sjevernoj obali Floride i prijeti joj katastrofalnim olujnim valovima, ogromnim količinama oborina i snažnim vjetrovima. Pojačao se do ekstremno opasne 4. kategorije na Saffir-Simsonovoj ljestvici od pet kategorija i očekuje se da će dalje jačati prije nego što pogodi Floridu Panhandle ili područje Floride Big Benda, objavio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC) u srijedu.

"Uragan Michael lako bi mogao postati najdestruktivnija oluja koja je pogodila područje Floride u posljednjih nekoliko desetljeća", upozorio je republikanski guverner Floride Rock Scott. Scott je proglasio izvanredno stanje u 35 okruga Floride. Državni uredi, škole i sveučilišta zatvoreni su od utorka i tako će ostati sve do kraja tjedna. Rastu gužve na benzinskim crpkama, a oni koji su planirali ostati ispraznili su police vode i drugih potrepština u trgovinama tijekom ponedjeljka.

Očekuje se da će se Michael, koji se nalazi oko 275 kilometara jugozapadno od Apalachicole na Floridi i neprekidno puše oko 210 kilometara na sat, pomicati prema unutrašnjosti preko Floride Panhandlea ili Floride Big Benda kasnije u srijedu. Slabljenje se očekuje nakon što uragan prijeđe preko jugoistoka SAD-a, navodi meteorološki centar u Miamiju. "Približava se po život opasna oluja s visokim valovima, obimnim padalinama i snažnim vjetrovima. Snažni vjetrovi dosežu i to 70 kilometara od središta uragana", priopćeno je iz centra koji uragan Michael naziva "izuzetno opasnim".

