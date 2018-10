Uragan Michael u utorak se kreće Meksičkim zaljevom prema sjeveru i sjeveroistoku i očekuje se da će Floridu pogoditi u srijedu te su stanovnici pozvani na evakuaciju zbog prijetećih valova, vjetrova i kiša opasnih po život.

Desecima tisuća ljudi naređena je evakuacija u Wakulli, okrugu na Floridi. Michael bi mogao biti oluja treće kategorije, a očekuje se stvaranje klizišta u srijedu.

"Za one koji razmatraju evakuaciju, ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da to učine što prije", napisao je na Facebooku šerif okruga Tommy Ford. "Rute za evakuaciju se brzo mogu pretvoriti u prometne noćne more. Molim vas, krenite s evakuacijom odmah."

Michael je ojačao na oluju druge kategorije, a očekuje se da će do udara u Floridu ojačati i do treće kategorije, objavile su tamošnje meteoslužbe.

Guverner Floride Rick Scott proglasio je izvanredno stanje u 35 okruga Floride. U pomoć je uključeno oko 1250 vojnika Nacionalne garde, a više od 4 tisuće vojnika je u pripravi, tvitao je Scott.

8am Intermediate Advisory from @NHC_Atlantic upgrades #HurricaneMichael into a category 2 hurricane. Keep in mind, wind (which the categories are based on) will NOT be the only impacts with this storm. Expect life-threatening storm surge along much of the Gulf Coast, and more. pic.twitter.com/wuPnEQ9hkE