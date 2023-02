Stanovnici najvećega novozelandskog grada Aucklanda i okolnih područja upozoreni su da se pripreme za nove intenzivne padaline, poplave i izrazito snažne nalete vjetra jer se uragan Gabrielle približava obali te otočne države.

Uragan Gabrielle trenutačno je oko 250 kilometara sjeverozapadno od Novog Zelanda, a meteorolozi predviđaju da će se u sljedeća 24 sata približiti istočnoj obali.

"Nažalost, očekujemo da će uragan Gabrielle donijeti još štete prije nego što se stanje počne poboljšavati", izjavila je u ponedjeljak zamjenica u aucklandskom Stožeru za krizne situacije Rachel Kelleher.

Ovaj je uragan drugi značajni meteorološki poremećaj koji pogađa Auckland i gornji dio Sjevernog otoka u samo nekoliko tjedana. U siječnju su u Aucklandu i okolici padale obilne kiše te su prouzročile poplave u kojima je smrtno stradalo četvero ljudi.

U ponedjeljak su mnoge škole i državne institucije u Aucklandu i drugim mjestima u tom dijelu Sjevernog otoka bili zatvoreni, a stanovnici su zamoljeni da ne kreću na put. U Aucklandu i još najmanje pet regija proglašena je uzbuna. Oko 46.000 kućanstava je bez električne energije.

