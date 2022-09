Uragan Fiona se u petak kreće prema atlantskom otoku Bermuda. Prolazi zapadno od britanskog teritorija na svom sjevernom putu prema Novoj Škotskoj. Fiona bi mogla postati jedna od najjačih oluja u povijesti Kanade.

Fiona je ranije ovaj tjedan već pogodila niz karipskih otoka. Poginulo je najmanje osam ljudi, a gotovo svih 3,3 milijuna stanovnika Portorika tijekom nesnosnih vrućina ostalo je bez struje.

Stanovnici Bermuda zatvorili su daskama prozore i opskrbili se namirnicama i baterijama za svjetiljke u očekivanju prolaska Fione.

INCREDIBLE: Rare footage of ocean drone swaying and lunging amid Category 4 #Fiona's 50 FOOT WAVES just released by @saildrone and @NOAA.



