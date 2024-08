Uragan dopuhao pakete vrijedne milijun dolara: Pronašao ih slučajni prolaznik

Uragan Debby pogodio je Floridu u ponedjeljak, a velike poplave i dalje se očekuju u dijelovima Georgije te Sjeverne i Južne Karoline.

No osim snažnih vjetrova i oluje donio je i pakete kokaina vrijedne više od milijun dolara. Uslijed uragana doplutali su do obale Florida Keysa.

Sve je na društvenim mrežama potvrdio vršitelj dužnosti šefa američke granične ophodnje, agent Samuel Briggs II.

Debby, koji je bio kategoriziran kao uragan prve kategorije, u međuvremenu je oslabio u tropsku oluju.

"Uragan Debby dopuhao je 25 paketa kokaina (oko 31 kilogram) na plažu u Florida Keys", napisao je.

Pakete pune droge pronašao je slučajni prolaznik, koji je o svemu obavijestio institucije.

Hurricane Debby blew 25 packages of cocaine (70 lbs.) onto a beach in the Florida Keys. Good Samaritan discovered the drugs & contacted authorities. U.S. Border Patrol seized the drugs, which have a street value of over $1 million dollars.#Hurricane #Debby #Florida #floridakeys pic.twitter.com/nsjKu6qm8V