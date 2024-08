VIDEO Novi nemiri i prosvjedi u Velikoj Britaniji: Gađali policiju kamenjem i benzinskim bombama

Val nasilnih nemira i nereda, uključujući i napade na policiju u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva, nastavio se i u ponedjeljak navečer.

Šest osoba uhićeno je u Plymouthu, dok je nekoliko policajaca zadobilo lakše ozljede u nasilju, priopćila je policija Devona i Cornwalla. U južnom Belfastu policajci su napadnuti kamenjem i benzinskim bombama, i to u području nedaleko od supermarketa koji je zapaljen tijekom vikenda.

Ranije je održano bdijenje za žrtve masovnog ubadanja nožem u Southportu prošlog tjedna nakon čega su se proširile lažne vijesti koje su izazvale nemire. Od početka nereda uhićeno je gotovo 400 ljudi.

A further night of trouble in Sandy Row in Belfast, heavy police presence in the area @Kscott_94 is on the ground pic.twitter.com/fiFGZHHmVC