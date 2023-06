VELIKA GALERIJA Pogledajte apokaliptične snimke nakon razaranja brane: Vodena bujica guta sve pred sobom

Uništena je brana Nova Kahovka na rijeci Dnjipro, dio hidroelektrane Kahovka na jugu Ukrajine.

Ukrajina je optužila ruske snage, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao ih je "ruskim teroristima".

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH