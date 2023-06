Proukrajinske snage ponovo u naletu, ruski guverner: "Naši ljudi u njihovim rukama možda su već mrtvi"

Guverner ruske Belgorodske oblasti, koja je ovih dana na meti ukrajinskih bombardiranja, rekao je na Telegramu da su se borbe vodile u selu Nova Tavoljanka.

"Diverzantska skupina je stigla, sada se borbe vode u Novoj Tavoljanki", rekao je guverner Vjačeslav Gladkov. "Nadam se da će svi biti likvidirani".

Dodao je da su agresori za koje je rekao da su ruski borci koji se bore na strani Kijeva, zarobili ruske vojnike i predložio je razmjenu.

"Jedino što me sprječava da s njima pregovaram je to da su naši ljudi u njihovim rukama možda već mrtvi", napisao je na toj aplikaciji za razmjenu poruka. "Ali, ako nisu, mogu između 17 i 18 sati doći na granični prijelaz Šebekino. Jamčim im sigurnost".

U nedjelju ujutro pozvao je stanovnike na tom području da se evakuiraju s bombardiranog područja. Ovaj novi upad proukrajinskih snaga na ruskih teritorij događa se nakon jakih zračnih udara na središte Ukrajine, pri čemu je u jednome od njih u subotu navečer poginula dvogodišnjakinja i ranjene su 22 osobe u Dnjipru, a u drugome je u nedjelju pogođen aerodrom, priopćile su ukrajinske vlasti.

Na televiziji aneksiranog Krima, prikazivale su se scene ukrajinskih vojnika. Rusi navode da su hakirani.

