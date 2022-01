Predsjednik Europskog parlamenta, talijanski socijaldemokrat David Sassoli, preminuo je u noći s ponedjeljka na utorak u Italiji, u 65. godini, objavio je njegov glasnogovornik.

"David Sassoli preminuo je 11. siječnja u 1:15 ujutro u CRO (onkološki referentni centar) u Avianu, Italija, (sjeverno od Venecije), gdje je bio hospitaliziran" od kraja prosinca, objavio je na Twitteru Roberto Cuillo, glasnogovornik Davida Sassolija.

"Datum i mjesto sprovoda bit će objavljeni u idućim satima", dodao je.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.