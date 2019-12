Hrvatska će tijekom predsjedanja EU-om morati pomiriti različite interese oko usvajanja Višegodišnjeg finacijskog okvira (VFO), posebice velike razlike u stajalištima Europskog parlamenta i zemalja koje najviše pridonose europskom proračunu, izjavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković.

Plenković i predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli izašli su pred novinara nakon sastanka hrvatske vlade i Konferencije predsjednika Europskog parlamenta. "U ovom trenutku postoji dosta velika razlika između ciljeva koje je postavio Europski parlament i onoga što se zbiva na razini Europskog vijeća, odnosno država članica (...) i stoga će zadaća Hrvatske, zajedno s Vijećem Charlesa Michela, biti da pomiri te interese kako bi se idući VFO mogao početi nesmetano provoditi od siječnja 2021.", kazao je Plenković.

Članice su se podijelile, rekao je Plenković, na one koje su konzervativnije po pitanju VFO-a i više daju u europski proračun nego što primaju, i one koje su neto korisnici i primatelji europskih sredstava, među kojima je i Hrvatska. Ove potonje žele izdašniji proračun i poprilična sredstva za tradicionalne politike, kohezijsku politiku i poljoprivredu. "To je ta ključna utakmica između konzervativne pozicije onih koji najviše daju, srednje pozicije u kojoj su članice koje dalje žele poprilična sredstva za kohezijsku politiku i poljoprivredu te ambicije EP-a koji kaže da ako želimo ići u susret onim izazovima koji su danas pred Europom, poput klimatskih promjena ili sigurnosti, onda ta sredstva moraju biti veća", rekao je premijer.

Matematici treba dodati i srca

Ambicija je Europskog parlamenta da europski proračun u idućih sedam godina prati program Europske komisije Ursule von der Leyen, kazao je Sassoli. "EP želi ambiciozan proračun, proračun koji će omogućiti Uniji da ostvari svoje prioritete", rekao je Sassoli. Kazao je da želi Europu koja raste, koja je u stanju stvarati radna mjesta, održati svoju industriju i ostvariti preobrazbu na zeleno gospodarstvo.

Dodao je da treba uspostaviti ravnotežu između raznih stajališta, ali i da se inicijative Europske komisije moraju financirati. "Nijedna europska vlada ne može dopustiti da Komisija doživi neuspjeh", poručio je Sassoli. Sassoli je osudio je konzervativna stajališta po pitanju VFO-a i dao do znanja da EP nije zadovoljan stajalištima Finske, trenutne predsjedateljice Unijom.

VFO je političko pitanje o tome kakva je "naša vizija Europe", rekao je i dodao da u razgovore oko proračuna treba "unijeti i malo srca, a ne samo matematiku". Hrvatskoj je cilj, dodao je Plenković, da pomogne da dođe do dogovora i da se to pitanje ne prenosi na njemačko predsjedanje. "VFO mora biti održiv (...) kompromis će biti zahtjevan i težak", kazao je Plenković i ukazao na činjenicu da zbog brexita odlazi veliki "kontributor" u europski proračun.

Plenković i Sassoli suglasni su da širenje EU treba nastaviti. "Dijelimo stav da treba naći način kako odblokirati pregovore s Albanijom i Sjevernom Makedonijom", rekao je Plenković. Sassoli je podržao pristup Hrvatske šengenskoj zoni, a Plenković za slučaj dvojice Nigerijaca, koji tvrde da ih je policija ilegalno prevela u BiH, kazao da tome nema što više dodati od onoga što je već objavio MUP.

Jandroković nazočio konferenciji

Hrvatski sabor će kroz svoje aktivnosti isticati prioritete hrvatskog predsjedanja, ali od svih tema posebno je važna perspektiva susjednih zemalja koje žele postati članice Europske unije, izjavio je u četvrtak predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Jandroković danas sudjeluje na Konferenciji predsjednika Europskog parlamenta u čijem su sastavu uz predsjednika EP-a Davida Sassolija i predsjednici klubova zastupnika u EP-u. "Ono što je nama bitno kroz parlamentarnu dimenziju je istaknuti prioritete hrvatskog predsjedanja - Europa koja se razvija i povezuje, koja brine o sigurnosti i koja je utjecajna u svijetu, (...) ali ono što je nama posebno bitno je perspektiva nama susjednih zemalja koje žele postati članice Europske unije", rekao je Jandroković novinarima uoči sastanka sa Sassolijem i predstavnicima političkih grupacija u EP-u.

Izrazio je nadu da će samit o zapadnom Balkanu, koji se u svibnju održava u Zagrebu, "iznjedriti pozitivne poruke za sve one zemlje koje žele postati članice EU-a". "Mi ćemo s naše parlamentarne strane pokušati tome dati jednu dodanu vrijednost", rekao je Jandroković. Predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli i čelnici svih klubova zastupnika u službenom su posjetu Zagrebu kako bi s državnim vrhom raspravljali o prioritetima hrvatskog predsjedanja Vijećem ministara EU-a. (Hina,M.V.)