Kineski liječnik koji je još u prosincu prvi upozoravao druge liječnike na opasnost od koronavirusa Li Wenliang preminuo je od te bolesti u Wuhanu.

Oftalmolog Li Wenliang preminuo je u četvrtak od koronavirusa u Wuhanu. Wenliang je bio prvi liječnik koji je upozoravao medicinske radnike na smrtonosni koronavirus i opasnost koju on nosi još u prosincu prošle godine.

Li je hospitaliziran 12. siječnja nakon što se zarazio virusom koji je prešao s jednog od njegovih pacijenata, a 1. veljače potvrđeno je da ima koronavirus.

Li Wenliang, 34-godišnji liječnik zaposlen u Wuhanu, upozorio je na novi virus u prosincu, objavivši u WeChat grupi s bivšim studijskim kolegama da je sedmero pacijenata na lokalnoj tržnici oboljelo od virusa nalik na SARS te da su u karanteni u njegovoj bolnici.

Nekoliko dana kasnije pozvan je u Ured za javnu sigurnost. Tamo je morao potpisati pismo u kojemu je optužen za 'širenje lažnih vijesti'. Bio je jedan od nekoliko medicinara pod prismotrom policije zbog toga što je upozorio na smrtonosni virus u ranim tjednima zaraze.

U četvrtak je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) tvitala: "Vrlo smo rastuženi smrću doktora Lija Wenlianga. Trebali bismo slaviti njegov uspjeh po pitanju #2019nCoV.“

We are deeply saddened by the passing of Dr Li Wenliang. We all need to celebrate work that he did on #2019nCoV - @DrMikeRyan