Na društvenim mrežama pojavila se snimka akcije ukrajinskih specijalnih snaga tijekom nedavne invazije na rusku Kursku oblast.

Snimku je na svojem profilu objavio Rob Lee, analitičar američkog instituta Foreign Policy Research. Snimka prikazuje kako ukrajinski vojnici i specijalne snage ulaze u ruske sela i kuće te čiste bunkere i industrijske pogone u Kurskoj oblasti.

Video of Ukrainian SSO assaulting buildings and bunkers in Kursk oblast. https://t.co/Z23sYxElIx pic.twitter.com/e8W1W7FZtX — Rob Lee (@RALee85) August 19, 2024

"Neprijatelji su se pokušali sakriti u industrijskim zonama i na utvrđenim položajima među civilnim kućama. Naši vojnici iz postrojbi specijalnih snaga su ih identificirali i uništili", napisali su ukrajinski specijalci na svojem Telegram profilu.

Napad ukrajinskih specijalaca na Kursku oblast Foto: X / Screenshot

"Zasjede, napadi, koordiniranje s topništvom i uzimanje zarobljenika svakodnevnih su posao operatrea Snaga za specijalne operacije na neprijateljskom teritoriju", napisali su specijalci uz snimku akcija.

Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila drugi ključni most u regiji Kursk čime nastoji prekinuti opskrbne rute Moskve prema tom dijelu zemlje. U petak su objavili da su uništili odvojeni most u susjednom gradu Gluškovo, piše the Guardian.

