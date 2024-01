Objavljeno upozorenje na opasno vrijeme: Na moru olujna i orkanska bura, na kontinentu snijeg, poledica i snježne mećave

U noći je počeo padati snijeg na sjeveru Hrvatske. Zabijelili su se Zagreb i okolica, a snijega ima i u Zagorju i Međimurju, vidljiv je na ulicama Varaždina, Marije Bistrice, Samobora, Čakovca.... Očekuje se da će u gorju pasti i do 40 centimetara.

Iz HAK-a javljaju da su kolnici mokri ili vlažni i skliski od kiše u većem dijelu zemlje. Zbog susnježice i snijega otežano se vozi na cestama kroz Gorski kotar i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Pula-Zadar, Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Cres-Rijeka te brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak. Trajekt na liniji Zadar (Gaženica) - Ist (Kosirača) - Olib - Silba - Premuda - M. Lošinj plovi bez pristajanja u luku M. Lošinj.

Operativni centar Civilne zaštite jutros je uputio upozorenje na opasne vremenske pojave za Hrvatsku.

DHMZ-ov meteoalarm upaljen je za više područja.

Crveno upozorenje na vjetar: u regiji Rijeka naglo će zapuhati olujna i orkanska bura, a udari podno Velebita očekuju se između 130 i 160 km/h. Narančasto upozorenje na vjetar na snazi je u regiji Gospić. Za Split i Knin najavljuju olujne i orkanske udare bure.

Crveno upozorenje na snijeg i poledicu u regiji Gospić: do kraja dana napadat će između 15 i 50 centimetara, a puhat će jak i olujan sjeveroistočni vjetar. Moguće mećave i zapusi.

Narančasto upozorenje na snijeg i poledicu u regiji Karlovac. Moglo bi napadati do 25 centimetara snijega, lokalno i do 40 centimetara u višim predjelima do kraja dana. Moguće mećave i zapusi.