VIDEO Prvi rezultati velike kontraofenzive: Ukrajinci potjerali Ruse iz par sela, objavljuju snimke

"Protivnik nastavlja usmjeravati svoje glavne napore na pokušaje da u potpunosti zauzme oblasti Luganska i Donjecka", naveo je glavni stožer ukrajinske vojske dodavši da se žestoke borbe nastavljaju, objavio je Radio slobodna Europa (RSE).

Fokus ruskih snaga na oblasti Lugansk i Donjeck dolazi u trenutku kada ukrajinska vojska vodi veliku kontraofenzivu s ciljem ponovnog zauzimanja ukrajinskog teritorija koji je okupirala Moskva, prenijela je agencija Beta.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je priznao da je počela dugo očekivana kontraofenziva. "U Ukrajini se odvijaju kontraofenzivne i defanzivne akcije, ali neću detaljno govoriti u kojoj su fazi", rekao je Zelenski poručivši novinarima da prenesu Putinu da su ukrajinski generali svi pozitivno raspoloženi.

U međuvremenu su se u nedjelju ujutro dva drona srušila u ruskoj regiji Kaluga, objavio je na aplikaciji Telegram guverner regije Vladislav Šapša.

The village of Blahodatne in the #Donetsk region came under the control of the Armed Forces of #Ukraine.



There are also reports on successes of the Armed Forces of Ukraine in the following villages: Lobkove, Levadnoe and Neskuchnoe. pic.twitter.com/6476bMI5Wq