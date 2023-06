Radovi na mreži

Velik dio Zagreba uskoro bez tople vode, nekima je već hladno, drugi zbijaju šale: ''Čeličimo se, bit ćemo zdraviji"

Od 14. lipnja do 3. srpnja dijelovi Zagreba će zbog radova ostati bez tople vode, a riječ je o oko 30.000 ljudi. Kod mnogih je to naišlo na negodovanje. Dok jedni kažu da će zbog toga pobjeći iz Zagreba na more, drugi se pitaju kako će tih 20-ak dana izdržati s malom djecom.