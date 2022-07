140. dan je rata u Ukrajini. Ukrajinci najavljuju oslobađanje cijele zemlje, krenuli su u protuofanzivu. Njemačka prestaje kupovati ruski ugljen i naftu. Iako napadi na istoku zemlje ne prestaju, u srijedu bi se u Istanbulu trebala održati nova runda pregovora između Ukrajine i Rusije o izvozu žitarica iz Ukrajine.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:12 Ukrajina je objavila nove podatke o ruskim gubitcima. Navode da je ubijeno 37.570 vojnika, uništeno 1649 tenkova, 3832 oklopnih vozila, te 217 aviona i 188 helikoptera.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 13.07 were approximately https://t.co/8gy2Lyz4fF pic.twitter.com/5GPXzWrveg

7:46 Rusija i Ukrajina trebale bi održati svoje prve razgovore s dužnosnicima UN-a i Turske s ciljem kraja višemjesečnog zastoja oko izvoza žitarica. Izvoz preko Crnog mora i dalje blokiraju ruski ratni brodovi i morske mine koje je Kijev postavio kako bi spriječio zastrašujući amfibijski napad.

Pregovore kompliciraju rastuće sumnje da Rusija pokušava izvesti žito koje je ukrala od ukrajinskih farmera u regijama pod svojom kontrolom. "Zaista naporno radimo, ali još uvijek postoji put", rekao je šef UN-a Antonio Guterres.

Na sastanku će sudjelovati vojna izaslanstva triju zemalja i diplomati iz UN-a. Turski ministar obrane Hulusi Akar rekao je da će se usredotočiti "na sigurnu otpremu žitarica koje čekaju u ukrajinskim lukama na međunarodna tržišta".

Turska, članica NATO-a, koristi svoje dobre odnose i s Kremljom i s čelnicima u Kijevu koje podržava Zapad kako bi postigla sporazum o sigurnom načinu isporuke žitarica. Navode da imaju 20 trgovačkih brodova koji čekaju u regiji i koji bi se mogli brzo ukrcati i poslati na svjetska tržišta.

7:21 Ukrajinska obrambena obavještajna služba upala je u tajni ruski zatvor u regiji Herson i oslobodila ukrajinskog zarobljenika. Tijekom specijalne operacije oslobođeno je pet državljana Ukrajine koje su ruske snage držale u zarobljeništvu u Hersonskoj oblasti, javlja The Kyiv Independent.

⚡️Ukraine’s Defense Intelligence storms secret Russian prison in Kherson region, frees Ukrainian captive.



According to Ukraine’s Defense Intelligence, five citizens of Ukraine who were held captive by Russian forces in Kherson Oblast were released during the special operation.