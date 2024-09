Ukrajinci se pohvalili novom, jezivom vrstom oružja. Vatreni 'termiti' pale sve pred sobom: "Ruskinje neće spavati..."

Društvenim mrežama šire se snimke novog i zastrašujućeg ukrajinskog oružja u borbi protiv ruskih napada.

Ukrajinska flota niskoletećih bespilotnih letjelica koje su prozvane zmajevima zato što ispuštaju bujice vatre, odnosno preciznije, rastaljenog metala na rusku vojsku.

Užarena mješavina koja izlazi iz letjelica nazvana je termit, a sastoji se od aluminijeva praha i željeznog oksida. Gori na temperaturama do 2200 stupnjeva te može spaliti drveće i vegetaciju.

"Udarni dronovi naša su krila osvete, donose vatru ravno s neba! Oni postaju stvarna prijetnja neprijatelju, paleći njegove položaje s točnošću koju nijedno drugo oružje ne može postići. Dok naš 'Vidar' radi, Ruskinje neće spavati", objavljeno je na društvenim mrežama ukrajinske 60. mehanizirane brigade.

Nicholas Drummond, analitičar obrambene industrije specijaliziran upravo za kopneno ratovanje za CNN je objasnio zašto je ovo oružje toliko opasno.

Ukrainian forces getting better at using Dragon's Breath FPV drones to drop incendiary mixture. pic.twitter.com/uVpN4BdlX7