Cure detalji: Što krije ključni dogovor Ukrajine i SAD-a?

Kijev je pristao na uvjete sporazuma o rijetkim mineralima sa Sjedinjenim Državama i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mogao bi ga potpisati već u petak u Washingtonu, dok se Europljani sastaju u srijedu u Bruxellesu kako bi pokušali utjecati na rješenje sukoba u Ukrajini.

Izvor upoznat sa sadržajem nacrta sporazuma rekao je da u sporazumu nema nikakvih američkih sigurnosnih jamstva, kao ni nastavka slanja oružja, ali se navodi da Sjedinjene Države žele da Ukrajina bude "slobodna, suverena i sigurna", piše Reuters.

Drugi izvor je rekao Reutersu da se o budućim isporukama oružja još uvijek raspravlja između Washingtona i Kijeva.

Donald Trump i Volodimir Zelenski Foto: Afp

Ukrajinski internetski portal Ukrajinska pravda objavio je da je postignut sporazum o američkom pristupu sirovinama u zemlji pogođenoj sukobima, u zamjenu za potporu Washingtona, dodajući da je vidio nacrt sporazuma, prenosi dpa.

Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je u utorak AFP-u da su Amerikanci "uklonili sve klauzule koje nam nisu odgovarale, posebice onu o 500 milijardi dolara" koje su minerali trebali donijeti Sjedinjenim Državama.

Isti izvor rekao je AFP-u da bi Washington s Ukrajinom razvijao rudno bogatstvo, a prihodi od toga išli bi u novi fond kojim bi zajednički upravljali Ukrajina i SAD.

"Čuo sam da dolazi u petak. To mi je sasvim u redu. On bi htio to potpisati sa mnom i razumijem to - to je velika stvar, vrlo velika stvar", rekao je Donald Trump novinarima u utorak u Bijeloj kući.

Vladimir Putin, Donald Trump Foto: Afp

Izvor, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je Reutersu da je Bijela kuća predložila posjet Zelenskog. Dužnosnici obiju strana složili su se s nacrtom sporazuma o mineralima i savjetovali da se potpiše, rekao je izvor.

Sastanak u Bijeloj kući mogao bi dati priliku Zelenskom da izravno Trumpu iznese argumente za nastavak američke potpore Ukrajini, nakon što je američki predsjednik prošlog tjedna optužio Kijev za početak rata.

Američki predsjednik zatražio je od Ukrajine da mu omogući pristup mineralnim resursima kao kompenzaciju za milijarde dolara pomoći koju je Ukrajini odobrila administracija njegovog prethodnika Joea Bidena.

Ukrajina ima nalazišta 22 od 34 minerala koje je Europska unija identificirala kao kritične sirovine, prema ukrajinskim podacima. Oni uključuju industrijske i građevinske materijale, ferolegure, plemenite i obojene metale te neke rijetke zemne metale.

Ukrajinske rezerve grafita, ključne komponente u baterijama za električna vozila i nuklearnim reaktorima, predstavljaju 20 posto svjetskih resursa.

Prije mogućeg potpisivanja sporazuma u petak u Washingtonu, čelnici 27 članica Europske unije sastat će se u srijedu na izvanrednoj videokonferenciji na temu Ukrajine.

Istovremeno ruske snage nastavljaju s napadima.

Rusija, koja je zauzela oko 20 posto teritorija Ukrajine, inzistira na tome da će prekinuti neprijateljstva tek kad mirovni pregovori daju rezultat koji joj "odgovara". Zahtijeva da se Ukrajinci odreknu mogućeg članstva u NATO-u i da joj se prepusti pet regija koje je u potpunosti ili djelomično okupirala.

Emmanuel Macron i Donald Trump Foto: Afp

"Uravnotežen stav"

Od telefonskog razgovora Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina 12. veljače, Europljani pokušavaju pripremiti odgovor na te razgovore iz kojih su dosad bili isključeni.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron inzistirao je u Bijeloj kući na "sigurnosnim jamstvima" kako bi se spriječilo Rusiju da ponovno napadne u budućnosti.

Paralelno sa sastankom u Washingtonu, pukotine između Europljana i Amerikanaca na spektakularan su se način materijalizirale u Ujedinjenim narodima gdje su Sjedinjene Države, uz Ruse i Sjevernokorejce, glasale protiv rezolucije kojom se potvrđuje podrška Ukrajini i njezinoj teritorijalnoj cjelovitosti.

To je bila prilika za Kremlj da u utorak, preko glasnogovornika Dmitrija Peskova, pozdravi "puno uravnoteženi stav" SAD-a i poruči da ne vidi nikakav "znak ravnoteže" među Europljanima.

Vladimir Putin Foto: Afp

Kraj rata "za nekoliko tjedana"

Macron je u ponedjeljak pokušao utjecati na poziciju Donalda Trumpa, a to će pokušati učiniti i britanski premijer Keir Starmer u četvrtak.

"Cijenimo što su naši partneri spremni ne samo nastaviti, nego i povećati svoju podršku našoj zemlji i našem narodu", rekao je Zelenskij u utorak navečer nakon što je telefonski razgovarao s Macronom.

Dolaskom na vlast 20. siječnja, republikanski milijarder promijenio je američku politiku prema Ukrajini. Rat u Ukrajini mogao bi završiti "za nekoliko tjedana", uvjeravao je Trump u ponedjeljak.

Novi sastanak ruskih i američkih diplomata planiran je krajem tjedna, prema Moskvi. Prvi sastanci šefova diplomacija Sergeja Lavrova i Marca Rubia održani su u Saudijskoj Arabiji 18. veljače.

U međuvremenu, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska rade na planu za raspoređivanje europskih snaga u Ukrajini nakon što se postigne mirovni sporazum kako bi odvratili Rusiju od novih napada.

I Trump je rekao da smatra da je potreban neki oblik mirovnih snaga u Ukrajini ako se postigne sporazum o okončanju sukoba.

Američki predsjednik je rekao u ponedjeljak da bi Moskva prihvatila takve mirovne snage, ali je Kremlj to idućeg dana demantirao.

Pročitajte i ovo Javno zdravstvo Upozorenje nakon alarmantnog otkrića: "To je obiteljska bolest, milijun ljudi u Hrvatskoj je pogođeno"

Pročitajte i ovo ključno za kraj rata Trump i Zelenski se dogovorili? Poznat i dan potpisivanja sporazuma

Pročitajte i ovo 5.000.000 dolara Trump ima ponudu koja će se svidjeti ruskim oligarsima: "Neki su jako dobri ljudi"

Pročitajte i ovo Gužva, gužva Zanimljive se stvari događaju uoči izbora u Zagrebu: Pale prve prijave