Jedna od najslavnijih ukrajinskih spisateljica preminula od ozljeda u ruskom napadu: "Slušam zvuk granate, ne pjesme. Zašto?"

Dvije ruske rakete pogodile su grad Kramatorsk prošli tjedan u istočnoj Ukrajini, a jedna od raketa pala je na prepuni restoran u centru. Ozlijeđeno je više od 60 ljudi, a među njima je bila i nagrađivana ukrajinska spisateljica Victoria Amelina (37).

Hitno je prevezena u bolnicu, ali je u petak podlegla ozljedama. Postala je tako 13. osoba koja je smrtno stradala u tom napadu.

Centar nakon napada na Kramatorsk (Foto: Afp)

Amelina je večerala s izaslanstvom kolumbijskih novinara i pisaca u popularnom gradskom salonu Ria kada je projektil pao. Hitno je prevezena u bolnicu u Dnjipru, ali udruga pisaca PEN Ukrajina rekla je da su liječnici "učinili sve što su mogli da joj spase život, ali nažalost rana je bila smrtonosna", prenosi BBC.

Amelina je bila jedna od najslavnijih mladih pisaca u Ukrajini koja je počela dokumentirati ratne zločine nakon ruske invazije prošle godine. Počela je raditi i s djecom u blizini bojišnice.

Prošle godine otkrila je dnevnik dječjeg pisca Volodimira Vakulenka, kojeg su ruske trupe otele i ubile u gradu Izjumu ubrzo nakon invazije. Njezina prva publicistička knjiga na engleskom Dnevnik rata i pravde: Gledajući žene gledajući rat, trebala bi biti objavljena.

Objava prikvačena na njezin Twitter profil prikazuje Amelinu kako fotografira bombardiranu zgradu u Ukrajini. "To sam ja na ovoj slici", stoji u objavi."Ja sam ukrajinska spisateljica. Na torbi imam portrete velikih ukrajinskih pjesnika. Izgledam kao da bih trebala fotografirati knjige, umjetnost i svog malog sina. Ali dokumentiram ruske ratne zločine i slušam zvuk granatiranja, ne pjesme. Zašto?"

It's me in this picture.

I'm a Ukrainian writer. I have portraits of great Ukrainian poets on my bag. I look like I should be taking pictures of books, art, and my little son. But I document Russia's war crimes and listen to the sound of shelling, not poems. Why? #StopRussiaNow pic.twitter.com/R50RqacXSZ