VIDEO Kaos u Japanu, evakuirane stotine tisuća ljudi, najgore tek dolazi: "Budite vrlo oprezni!"

Meteorološka služba izdala je upozorenje o klizištima za zapadni i istočni dio Japana. Građanima na pogođenom području se savjetuje da ostanu u pripravnosti.

Sezona kiša oborila je rekordnu količinu od četvrtka. Oborine su prouzročile niz odrona i poplava u zapadnoj prefekturi Yamaguchi i sjevernom dijelu regije Kyushu.

Očekuje se da bi se padaline od ponedjeljka mogle pojačati, s obzirom na visoke temperature koje pojačavaju nestabilnost atmosferskih uvjeta, piše Asian Herald.

Građani su pozvani na "poseban oprez zbog pljuskova, udara munja i olujnog vjetra".

Heavy rain continues to cause severe flooding across Japan's southwestern region of Kyushu and Yamaguchi Prefecture.⛈️#Japan pic.twitter.com/n4Azdj31pm