FOTO/VIDEO Vatrena apokalipsa ne posustaje, evakuirano više od 35.000 ljudi: ''Očekujemo teške dane''

Šumski požari u zapadnoj kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji dodatno su se pojačali u subotu, udvostručivši broj ljudi za koje je na snazi naredba o evakuaciji, na 35.000 u odnosu na dan ranije, a vlasti upozoravaju na teške dane koji dolaze.

Pokrajina je u petak proglasila izvanredno stanje kako bi dobila privremene ovlasti za rješavanje rizika povezanih s požarima.

Požari su izvan kontrole poharali unutrašnjost Britanske Kolumbije i djelomično zatvorili dijelove ključne tranzitne rute između pacifičke obale i ostatka zapadne Kanade te uništili brojnu imovinu.

U Britanskoj Kolumbiji aktivno je više od 360 požara.

🤯 INSANE 🤯



🔥APOCALYPTIC – Kelowna, British Columbia. Canada - Situational Update:



British Columbia has more than 360 active fires — more than any other Canadian province, according to the Canadian Interagency Forest Fire Center.



Note: The elites have reasons to declare a… pic.twitter.com/eEyFckH4o3