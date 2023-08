VIDEO Krvavi udar na Černihiv: Rusi raketirali centar grada, poginulo dijete (6), broj stradalih je velik i raste, prizori su užasni

Raste broj žrtava nakon stravičnog napada na Černihiv usred dana. Najmanje je sedmero mrtvih i 90 ranjenih, objavilo je ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova

Rusi su pogodili središnji trg u sjevernom ukrajinskom gradu Černihivu, priopćilo je Ministarstvo.

Ljudi su bili na putu u crkvu na proslavu vjerskog praznika kada se dogodio napad, a među ranjenima je čak 12-ero djece.

"Djevojčica je imala šest godina. Policija je pokušala pružiti prvu pomoć, ali je nažalost došlo do velikog gubitka krvi. Liječnici je nisu mogli spasiti", rekao je šef MUP-a Ihor Klimenko. Prema njegovim riječima, majka djeteta je u teškom stanju, a mnogi ozlijeđeni trebaju operaciju.

