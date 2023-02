Ukranijnski dronovi opremljeni termalnim kamerama uočili su ruski vojni konvoj u pokrajini Donjeck i odmah reagirali i uništili ruska vozila.

Dronovi ukrajinskih obrambenih snaga na području grada Marjinka napali su konvoj ruskih vojnih vozila i uništili ih.

Kako se vidi na objavljenoj snimci, konvoj je uskoro pretvoren u hrpu olupina.

Prema objavi na Twitteru, među uništenim vozilima je bio i BMP, poznato rusko oklopno vozilo primarno za prijevoz pješadije. Ruske vlasti se još nisu oglasile o ovom napadu.

Jedna od opasnijih u svijetu: Ruska fregata stigla na veliku vojnu vježbu

Sličan napad već je već je viđen u ovome ratu kada je u ožujku 2022. nastalo jedno od prvih groblja tenkova u Ukrajini s 15 uništenih oklopnih vozila.

Trenutak napada na konvoj pogledajte u videu.

This Russian convoy near Mar’inka was spotted by Ukrainian drones with thermal cameras and torn apart. Some vehicles have been razed into small pieces. At least one was a BMP. #Ukraine #Marinka pic.twitter.com/75tBhpTEJm