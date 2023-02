Ruska ratna mornarica stigla je u Južnoafričku Republiku i u njoj će odraditi vojne vježbe s kineskim i južnoafričkim kolegama.

Fregata ratne ruske mornarice pod imenom Admiral Gorškov stigla je u Durban u Južnoafričkoj Republici. Riječ je o fregati osnovanoj 2006. godine, a slovi kao jedna od opasnijih u svijetu.

Najbolji je primjer modernih višenamjesnih ratnih brodova te je opremljena hipersoničnim raketama koje mogu uništiti mete sa 120 kilometara udaljenosti. Svaki brod vrijednosti je 250 milijuna dolara.

Nastavak je niza vježbi koje će se održati na području u blizini Durbana. U vježbama će sudjelovati Rusija, Kina i Južnoafrička Republika. Ruska ratna mornarica i prošloga je tjedna posjetila Južnoafričku Republiku zbog istog razloga, no ovoga puta vježbama je priključena i Kina.

Vježbe bi trebale završiti 25. veljače, piše Independent Online, kada bi ruske snage trebale otići iz Južnoafričke Republike.

Ruski ratni brod Admiral Gorškov Foto: Rusko ministarstvo obrane

Južnoafrička Republika odbila je osuditi napade Rusije na Ukrajinu zastupajući stav kako želi ostati neutralna, no ovim potezom zasigurno šalje određenu poruku kojoj se protivi opozicija koja poručuje: "Vježbe poput ovih lagano mogu Južnoafričku Republiku učiniti suučesnikom u ruskim ratnim zločinima", objavio je VOA Africa.

U videu pogledajte dolazak ruske mornarice u Durban.

The Russian frigate "Admiral Gorshkov", carrying Zircon hypersonic missiles, entered in the South African port of Durban. It's preparing to participate in joint exercises with the ships of China and South Africa. pic.twitter.com/U96klWlM3G