Ukrajinske snage utaborene na zapadnoj strani Dnipra započele su s akcijama na istočnoj strani rijeke u blizini grada Hersona da bi od tamo otjerale rusku vojsku.

Juri Sobolevski, zamjenik čelnika hersonske regionalne administracije, rekao je da ukrajinske snage izvršavaju napade na istočnoj strani rijeke Dnipro da bi ondje smanjile borbenu sposobnost ruskih trupa koje bombardiraju Herson otkad su se morale povući iz tog grada.

"Naša vojska često posjećuje istočnu obalu i ondje izvršava akcije. Ukrajinske vojne snage djeluju i djeluju vrlo efektivno", rekao je Sobolevski za ukrajinsku televiziju.

"Do rezultata će doći kao što je došlo i na desnoj strani hersonske regije kada smo, zahvaljujući kompleksnoj i dugoj operaciji, uspjeli osloboditi naše teritorije uz minimalne gubitke za našu vojsku. Isto će se dogoditi na lijevoj obali", dodao je, izvijestio je Guardian.

Na proukrajinskim Twitter profilima i je objavljeno da se duž rijeke i danas mogu čuti eksplozije u mjestima pod kontrolom Rusa: "Zahuktava se na okupiranim područjima", napisao je jedan.

Explosions are reported in the temporarily occupied settlements of Stara Zbur'ivka, Hola Prystan, Kardashynka, Pidlisne, Oleshky and Pishchanivka on the left bank of the Dnipro river. It's getting hot on the occupied territories. pic.twitter.com/WDQz7Nq70Y