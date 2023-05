Iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da će se na veliku protuofenzivu morati čekati, čini se da su ukrajinske snage počele s napadima oko Bahmuta i Soledara.

Ruski ratni dopisnici izvijestili su da su ukrajinske oružane snage počele s napadima u blizini Soledara i planiraju okružiti Bahmut, grad na istoku Ukrajine za koji se mjesecima vodi krvava bitka.

Prema ruskim ratnim dopisnicima, više skupina ukrajinskih vojnika uspjelo se probiti uz pomoć dva do tri tenka po grupi te se sada pokušavaju konsolidirati na osvojenim pozicijama. Istovremeno, za Ruse je ova "situacija teška". Zapovjednici ukrajinskih snaga ove navode nisu ni potvrdili niti opovrgnuli.

⚡️ The Ukrainian Armed Forces launched an attack near Soledar and seek to encircle Bakhmut, the Kremlin's war correspondents said.



According to them, Ukrainian forces with the support of several units and armored groups, each with 2-3 tanks, were able to organize a breakthrough.… pic.twitter.com/GIWEB89CnF