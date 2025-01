Rafineriju nafte u južnoj ruskoj regiji Volgogradu zahvatio je požar nakon noćnog napada ukrajinske bespilotne letjelice, ali vatra je ugašena, rekao je regionalni guverner u petak.

Guverner Andrej Bočarov rekao je u izjavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je ruska protuzračna obrana odbila napad osam dronova na njegovu regiju.

"Kao posljedica pada dijelova jednog od dronova izbio je požar na području rafinerije nafte, koji je odmah ugašen. Ozlijeđeni radnik rafinerije je hospitaliziran", rekao je.

Andrij Kovalenko, voditelj ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija, rekao je na Telegramu da je pogođena rafinerija nafte u Volgogradu, koju je opisao kao jednu od najvećih u Rusiji.

SHOT, ruska novinska kuća s kontaktima u sigurnosnim službama, rekla je da su četiri ukrajinska drona uništena iznad druge rafinerije u Jaroslavlju, sjeveroistočno od Moskve.

Ukrajina izvodi česte zračne napade na ruske rafinerije, skladišta nafte i industrijske lokacije u pokušaju da osakati ključnu infrastrukturu koja podržava ruske ratne napore.

Ovaj tjedan tvrdi da je napala i zapalila rafineriju Lukoil, četvrtu po veličini u Rusiji, u regiji Nižnjem Novgorodu, istočno od Moskve.

Izvori u Lukoilu zanijekali su da je rafinerija NORSI pogođena. Petrokemijska tvrtka Sibur priopćila je da je došlo do napada drona i požara u njezinoj obližnjoj tvornici.

Rusija trenutačno prerađuje više sirove nafte u svojim rafinerijama u nadi da će povećati izvoz goriva nakon što su nove američke sankcije ruskim tankerima i trgovcima otežale izvoz neprerađene sirove nafte, rekli su izvori za Reuters ovaj tjedan.

Zbog ukrajinskog napada dronom prošlog tjedna rafinerija u Rjazanu, jugoistočno od Moskve, morala je obustaviti rad.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u priopćenju u petak da je 49 ukrajinskih dronova oboreno iznad zemlje tijekom noći, uključujući 25 u južnoj regiji Rostovu i osam u regiji Volgogradu.

Dronovi su također otkriveni i uništeni u regijama Kursku, Jaroslavlju, Belgorodu, Voronježu i Krasnodaru, navodi se.

⭕ Ukrainian Drone Strikes Target Russian Oil Refineries 🚨🔥 🔹 Major hit: Lukoil Volgograd refinery struck—one of Russia’s largest with 14.8M tons annual capacity. 🔹 Impact unknown: Fires reported, but full damage assessment pending. 🔹 Strategic attacks: Since Sept. 2023,… pic.twitter.com/fAUCdFlggR

Russia’s oil nightmare continues as drones hit Lukoil’s refinery in Volgograd last night — one of the country’s largest, processing 14.8 million tons of oil a year.



Now, it’s burning. pic.twitter.com/Qy4bq8owZg