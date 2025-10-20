Najviši časnik britanske vojske: "Ovo im je jedina šansa protiv Rusije, a mi to nećemo učiniti"

Najviši časnik britanske vojske, feldmaršal lord David Richards, rekao je da Ukrajina ne može dobiti rat s Rusijom te da bi trebala pregovarati o mirovnim uvjetima. Dodao je da Kijev neće moći istjerati Putinove vojnike iz Ukrajine bez pomoći NATO snaga - koje se neće angažirati na terenu.

Lord Richards, koji je ranije ove godine promaknut u najviši čin s pet zvjezdica u britanskoj vojsci, a predvodio je i NATO snage tijekom povećanja broja vojnika u Afganistanu, rekao je da su ukrajinski saveznici iznevjerili Kijev.

"Ono što smo učinili jest da smo potaknuli Ukrajinu na borbu, ali im nismo dali sredstva za pobjedu", rekao je bivši načelnik obrane u podcastu The Independenta World of Trouble.

David Richards Foto: Afp

Prema njegovom mišljenju, Ukrajina ne bi imala šanse za uspjeh čak ni kad bi dobila prave resurse.

"Nemaju ljudstvo", rekao je bivši komandos i jedini britanski časnik koji je zapovijedao masovnim američkim trupama u ratu od 1945.

"Osim ako ne bismo ušli s njima – što nećemo učiniti jer Ukrajina za nas nije egzistencijalno pitanje. Usput, za Ruse očito jest", rekao je. "Odlučili smo, budući da to nije egzistencijalno pitanje, da nećemo ratovati. Možete tvrditi – i ja to apsolutno prihvaćam – da smo u nekoj vrsti hibridnog rata [s Rusijom]. Ali to nije isto što i pucnjava u kojoj naši vojnici ginu u velikom broju."

Lord Richards, koji je kao brigadir vodio britanske intervencije u Sijera Leoneu i Istočnom Timoru, a kasnije se protivio sudjelovanju Ujedinjenog Kraljevstva u američkoj invaziji na Irak, podržao je bivšeg američkog generala Marka Milleyja, koji je u studenom 2022. predložio da Ukrajina pregovara s Rusijom.

Ukrajinski vojnici Foto: Afp

U opsežnom intervjuu o svom vojnom životu, feldmaršal je otkrio da se tijekom svoje uspješne karijere na trenutke sukobljavao s establišmentom i često se nije slagao sa svojim vojnim i političkim nadređenima.

Kao general-bojnik i zamjenik načelnika vojske pod generalom Sir Mikeom Jacksonom, ispričao je da mu je bilo jasno da vlada Tonyja Blaira laže da Saddam Hussein razvija nuklearno oružje u Iraku.

Zajedno s drugim visokim časnicima, doveo je u pitanje zakonitost odluke Ujedinjenog Kraljevstva da se pridruži američkim snagama u invaziji na Irak 2003. godine.

"Ja i drugi smo potaknuli načelnika glavnog stožera da se raspita je li to legalno i na čemu se temelji ta obavještajna informacija", rekao je lord Richards o Blairovom izvještaju o nuklearnom oružju.

"Sjećam se jednog časnika – kojeg neću imenovati, ali je bio na obavještajnoj strani – koji je rekao: 'Ne brinite. Naći ćemo nešto za podnijeti.' Da, 'ne brinite. Naći ćemo nešto u vezi s tim. Opravdat ćemo što smo radili'."

Svom šefu tada je rekao: "Ovo smrdi!"