Ukrajina kaže da je srušila 20 ruskih dronova, a Rusija da je uništila 33 ukrajinska

"Rusija je tijekom noći pokrenula zračni napad na Ukrajinu koristeći balistički projektil Iskander, krstareću raketu i jurišne bespilotne letjelice", priopćile su u nedjelju ukrajinske zračne snage.

Ukrajinski sustavi protuzračne obrane uništili su krstareću raketu i 20 jurišnih dronova, objavile su zračne snage u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Raketa Iskander "nije dosegla svoj cilj", rečeno je, bez navođenja detalja.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Nije jasno koliko je dronova Rusija ukupno lansirala niti je li napad uzrokovao štetu ili žrtve.

Prethodno je rusko ministarstvo obrane objavilo da su ruski sustavi protuzračne obrane uništili 33 drona koje je lansirala Ukrajina iznad nekoliko ruskih regija.

