FOTO Rusija lansirala desetke dronova i projektile na Ukrajinu, ima ozlijeđenih

"Branitelji neba uspjeli su srušiti 41 od ukupno 42 napadačka drona Šehida 136/131. Velika većina srušena je u regiji Odesi", rekle su zračne snage na Telegramu.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće, a iz Rusije nije bilo komentara o tome.

Pročitajte i ovo Očevid u tijeku Crno jutro na jugu Hrvatske: Automobilom naletio na pješaka, nije mu bilo spasa

Većina dronova srušena je u regiji Odesi na ukrajinskome jugu.

❗This night 🇺🇦 air defense forces destroyed 41 out of 42 🇷🇺 UAVs. 2 were shot down in Kherson region, 5 in Mykolaiv region, and 32 - in Odesa region.



Photo: Defense Forces of the South, the head of Odesa RMA Oleh Kiper



1/4 pic.twitter.com/J58aneWRHZ