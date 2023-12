Je li dogovor na pomolu? Priprema se sastanak Zelenskog i Orbana

Predstojnik ureda ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak rekao je to nakon "produktivnog telefonskog razgovora" s mađarskim ministrom vanjskih poslova Peterom Szijjartom.

"Radimo na organizaciji sastanka između dvojice čelnika u bliskoj budućnosti", objavio je Jermak na X-u.

I had a productive phone call with Minister of Foreign Affairs of 🇭🇺 Péter Szijjártó. As a follow-up to the conversation between 🇺🇦 President @ZelenskyyUa and Prime Minister of 🇭🇺 @PM_ViktorOrban, we are working to organize a meeting between the two leaders in the near future.