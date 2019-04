Dvojica muškaraca, u dobi od 18 i 19 godina, uhićena su u vezi s ubojstvom novinarke Lyre McKee.

Dvojicu mladića dovodi se u vezu s ubojstvom irske novinarske Lyre McKee, javlja CNN.

Lyre McKee (29) ubijena je u četvrtak navečer u Londonderryju u Sjevernoj Irskoj dok je promatrala nerede koji su izbili na ulicama tog grada. Do nereda je došlo nakon policijskih pretresa na području naselja Greggan u Londonderryju. Republikanci su na policijska vozila bacali zapaljive bombe, a čulo se i pucanje iz vatrenog oružja.

McKee stajala je u blizini policijskog vozila s drugim novinarima. Nadzorne kamere uhvatile su njezine posljednje trenutke u gomili, a snimke s mobitela pokazale su sumnjive napadače.

Policijska služba Sjeverne Irske (PSNI) priopćila je kako je strijelac pucao na policijske službenike oko 23:00 sata u četvrtak. Na snimci se vidi maskirani napadač kako se naslanja iza poklopca i čini se da puca na policajce i promatrače.

Cijela Irska ogorčena

Osude na nemili događaj stigle su sa svih strana. Detektvih PSNI-a Jason Murphy, koji vodi istragu, opisao je smrt novinarke kao "besmislenu i užasnu, nevjerojatnu", piše CNN.

Njezina je smrt pogodila cijelu Sjevernu Irsku, a osim obitelji, prijatelja i kolega, na bdijenje za novinarku došli su i brojni političari. "Ti političari danas su stajali među nama i to je zapravo prava snaga Lyre", kazala je Kathleen Bradley, njezina bliska prijateljica.

Irski premijer Leo Varadkar rekao je da je McKee "promijenila živote" kao novinarka i kao aktivistica te da će se to nastaviti i nakon njezine smrti. "To je bio napad ne samo na jednog građanina, to je bio napad na sve nas, naš narod i naše slobode'', rekao je Varadkar.

Bivši američki predsjednik Bill Clinton rekao je da je mu je srce slomljeno zbog smrti novinarke. Irski predsjednik Michael D. Higgins potpisao je knjigu sućuti u gradskoj vijećnici u Belfastu i kazao kako je cijela Irska ogorčena. "Gubitak novinara u bilo kojem trenutku, u bilo kojem dijelu svijeta, napad je na samu istinu", rekao je i dodao: ''Okolnosti u kojima se to dogodilo, pucanje na policijske snage koje nastoje obraniti mirovni proces, ne može se nikome oprostiti".