68-godišnji vlasnik konjičkog kluba u Barajevu u Beogradu uhićen je zbog sumnje da je od 2010. do 2021. godine silovao učenice svoje škole jahanja.

Policija je u Beogradu uhitila 68-godišnjeg Miloša Đukića iz konjičkog kluba u Barajevu zbog sumnje da je od 2010. do 2021. godine počinio kaznena djela silovanja, silovanja u pokušaju i pet kaznenih djela nedozvoljenih spolnih radnji nad učenicama svoje škole jahanja.

Đukić se u vrijeme Jugoslavije proslavio kao kaskader, kako piše Nova.rs, a u školi jahanja bio je glavna i odgovorna osoba te se sumnja da je u prosincu 2010. godine silovao tada maloljetnu djevojku, a neprimjerene radnje i dodirivanje intimnih dijelova tijela polaznica škole jahanja nastavilo se tijekom idućih deset godina.

"Pokušala sam se izmigoljiti, ali on me držao, u tom sam trenutku shvatila da sam potpuno sama s njim u Lipovičkoj šumi usred noći i da nema nikoga da mi pomogne, da nema nikoga kome se mogu javiti, da nemam kamo pobjeći", prepričala je svoje uznemirujuće svjedočanstvo danas 29-godišnja Katarina Šolaja, učenica Konjičkog kluba MBM u njegovu vlasništvu, koja je postala njegova žrtva kad je imala samo 17 godina.

"Poznat je kao strog i snažan čovjek", nastavlja Šolaja. "Bojala sam se da ću ga naljutiti i da će me još više povrijediti. Onda sam otupjela i samo sam htjela da prođe. Kad je bilo gotovo, pretvarala sam se da spavam u nadi da je to sve i da me više neće dirati tijekom noći", ispričala je istražiteljima.

68-godišnjem Đukiću određen je 48-satni pritvor te će biti priveden Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu.