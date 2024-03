Ubojstvo šokiralo predgrađe: U kući pronađeno šest tijela, četvero su djeca

Četvero djece i dvoje odraslih ubijeno je u srijedu kasno navečer u kući u predgrađu Ottawe Barrhaven, priopćila je policija. Jedna je osoba uhićena.

"Ne postoji trajna prijetnja javnoj sigurnosti", priopćila je policija Ottawe.

Šef policije toga kanadskog grada Eric Stubbs rekao je da istražitelji ne vjeruju da je uzrok ubojstva obiteljsko nasilje ili nasilje intimnog partnera. Dodao je da je istraga u ranoj fazi te da pokušavaju utvrditi odnos između žrtava i osumnjičenika.

Pročitajte i ovo Crno tržište zarobljenika Ukrajinski zarobljenik završio kod brutalnih vojnika čečenskog gospodara rata: "Kupuju ih od ruske vojske i odvode u Grozni"

"Zasad ne možemo otkriti način ubojstva", rekao je načelnik.

"Prava tragedija, za cijeli grad Ottawu", rekao je načelnik Eric Stubbs.

BREAKING: 6 people found dead in suburban Ottawa, one person is in custody.



Homicide Investigation – Berrigan Drive: The @OttawaPolice Homicide Unit is investigating the deaths of six people who were found at an address on Berrigan Drive just before 11 p.m. last night.



One… pic.twitter.com/S7hxGGxiUK