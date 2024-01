Poginula još dva novinara, trećemu je ubijeno pola obitelji, a sada i sin: "Bio je duša moje duše"

Hamza Dahdouh (27), najstariji sin Al Jazeerinog glavnog novinara u Gazi Waela Dahdouha, ubijen je tijekom posljednjeg Izraelskog bombardiranja Gaze u nedjelju.

U automobilu kojim se Hamza vozio prije smrti nalazio se još jedan mladi novinar koji je također preminuo. Treći njihov suvozač pretrpio je teške ozljede.

Novinarska ekipa izašla je na teren kako bi intervjuirali raseljene civile, navode Al Jazeerini suradnici.

“Hamza was not a part of me, he was all of me. He was the soul of my soul.”



