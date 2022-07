Uhićeni napadač iz Chicaga, 22-godišnji Robet Crimo, bio je amaterski reper i na svom je kanalu na YouTubeu objavljivao pjesme i videa nasilničkog sadržaja.

Policija je uhitila napadača iz Highland Parka u Chicagu, koji je s krova trgovine pucao u sudionike mimohoda u povodu Dana neovisnosti.

VIDEO Policija objavila identitet napadača na paradu: "Nema riječi za čudovište koje čeka i puca na gomilu"

VIDEO Policija uhitila napadača koji je ubio šestero, a ranio najmanje 36 ljudi: "Čuo sam oko 200 hitaca, bio je stampedo..."

22-godišnji Robert ''Bobby'' Crimo III imao je kanal na YouTubeu na kojem je objavljivao vlastite rap-pjesme, a sebe je nazivao umjetničkim imenom Awake the Rapper.

U svojim amaterskim videospotovima repao je stihove poput "Moji će postupci biti hrabri, znam što moram učiniti, to je moja sudbina". Na videima bi bio obučen u pancirni prsluk i kacigu, a pojavljuju se i crteži na kojima puškom napada osobu koja leži.

Najgledaniji spot na njegovu kanalu na YouTubeu je onaj za pjesmu "On My Mind", u kojem on u borbenoj kacigi baca na pod metke u razbacanoj učionici.

