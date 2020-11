Napad su izvele četiri osobe u gradu Absardu, oko 70 kilometara od Teherana. Nakon što su otvorili vatru, prema riječima svjedoka, odjeknula je i eksplozija.

Iranski nuklearni znanstvenik Mohsen Fakhrizadeh, poznat i kao guru iranskog nuklearnog programa, ubijen je u petak na cesti u blizini Teherana.

Napad su izvele četiri osobe u gradu Absardu, oko 70 kilometara od Teherana. Nakon što su otvorili vatru na vozilo u kojemu je bio znanstvenik odjeknula je i eksplozija. Odmah su pozvane hitne službe no Fakhrizadehu nije bilo spasa. U napadu je ozlijeđen i njegov osobni čuvar.

Agencija Fars objavila je kako su u eksploziji ubijene tri ili četiri osobe, navodno napadači, prenosi BBC.

Zapovjednik Islamske revolucionarne garde rekao je kako će Iran osvetiti ubojstvo znanstvenika.

"Ubojstvo nuklearnog stručnjaka je najočitije kršenje globalne prevlasti koja želi spriječiti naš pristup modernoj zananosti“, poručio je general Hossein Salami.

Iz Izraela za sad nema komentara, kao ni iz američkog Pentagona iz kojeg su odbili reagirati na smaknuće, javlja Reuters.

Znanstvenikovu smrt potvrdilo je iransko ministarstvo obrane.

"U sukobu između njegovog tjelohraniteljskog tima i terorista, Mohsen Fakhrizadek je zadobio ozbiljne ozljede i prebačen je u bolnicu. Liječnici su ga pokušali reanimirati, no nisu uspjeli", izvijestilo je ministarstvo u priopćenju, prenosi Guardian.

Iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif napad je nazvao "činom terorizma“.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators



Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.