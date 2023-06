U samom sjedištu vojske: Ubijen prvi ruski general ove godine

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva tvrdi da je general bojnik Sergej Gorjačev, načelnik stožera CAA-e, gotovo sigurno ubijen u napadu na zapovjedništvo u južnoj Ukrajini.

Vjeruje se da je bio zapovjednik ruske 35. kombinirane armije (CAA), a sjedište u kojem je boravio tijekom napada nalazi se u Zaporižju. Gorjačov je prvi ruski general za kojeg je potvrđeno da je ubijen u Ukrajini ove godine. Ubijen je u sklopu ukrajinske protuofenzive.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 June 2023.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦