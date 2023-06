FOTO Rusi raketirali Krivij Rih, ozlijeđen muškarac: "Uništenje je značajno"

Gradonačelnik Krivij Riha Oleksandr Vilkul je rekao da su tri rakete pogodile dva industrijska poduzeća "koja nisu imala nikakve veze s vojskom", ranivši jednog 38-godišnjeg muškarca. Jedan automobil oštećen je krhotinama projektila koje je oborila protuzračna obrana.

"Uništenje je značajno", napisao je Vilkul u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

At night, three Russian missiles hit two industrial enterprises in Kryvyi Rih.



A 38-year-old man was wounded and hospitalised in moderate condition, the governor of Dnipropetrovsk Region, Serhii Lysak, reported.



