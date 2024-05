VIDEO Nova dramatična nesreća na avionskoj pisti: Evakuirani putnici i osoblje

Novi incident s Boeingovim avionom dogodio se danas u Turskoj. Avionu 737-800 eksplodirala je guma prilikom slijetanja na aerodromu Gazipasa-Alanya.

Zrakoplov pripada ruskoj kompaniji Coredon Airlines i prevozio je 184 putnika. Letio je iz Kölna prema gradu Alanya, prenosi ABC.

Iz kompanije Coredon demantirali su izvještaje turskih medija da je avion sletio na nos. Tursko ministarstvo prometa i infrastrukture prijavilo je oštećenje prednjeg dijela, no bez dodatnih detalja.

The nose landing gear tires of Corendon Airlines' Boeing 737-800 aircraft, registered 9H-TJF, burst and wheel damaged while landing on Runway 08 of Gazipasa–Alanya Airport (GZP), Turkey earlier today.



After the tire burst, the plane rested on the front landing gear and the… pic.twitter.com/lAkQOkq6lj